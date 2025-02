London: Blue Note

London WestminsterDer New Yorker Jazzclub Blue Note plant eine Dependance im Londoner Stadtteil Westminster zu eröffnen. Darüber ist Streit entbrannt. Anwohner/-innen befürchten, dass durch die Konzerte und deren Besucher/-innen die Lärmbelästigung zunehmen würde, auch hat man Angst davor, dass die Kriminalitätsrate steigen könnte, sollte der Betrieb dieses Jazzclubs in London aufgenommen werden. Die Leitung von Blue Note hat ursprünglich Öffnungszeiten für den Londoner Ableger bis mindestens ein Uhr nachts beantragt, der Stadtrat von Westminster will aber nur wochentags bis 22:30 Uhr und am Wochenende bis Mitternacht genehmigen. Zum Vergleich: Der Londoner Ronnie Scott’s Jazzclub hat eine Alkohollizenz und ist bis drei Uhr nachts geöffnet.

Dagegen regt sich Widerstand. Der Chefredakteur der Webpublikation UK Jazz News, Sebastian Scotney, hat zum Beispiel die Unterstützung des Londoner Bürgermeisters Sadiq Khan für das Blue Note in der englischen Hauptstadt eingeholt. „Grassroots-Venues sind das Lebensblut der Londoner Musikszene“, so ein Sprecher Khans, „sie bieten aufstrebenden Künstler/-innen eine Plattform und dem Publikum die Möglichkeit, Musik im intimen Rahmen zu hören. Der weltberühmte Blue Note Jazzclub ist eine fantastische Ergänzung für das Nachtleben und die Kulturszene in Londons West End. Das Rathaus steht in Kontakt mit den Betreibern, um eine Realisierung dieses Clubs zu gewährleisten.“ Zudem wurde auf change.org die Petition „Approve The Blue Note London Late License“ gestartet, die bisher mehr als 2.000 Mal unterschrieben worden ist.

Der Blue Note Jazzclub eröffnete 1981 im New Yorker Stadtteil Greenwich Village. Seitdem traten dort viele weltbekannte Jazzmusiker/-innen auf – wie zum Beispiel Herbie Hancock, Dizzy Gillespie, Sarah Vaughan, Chick Corea, Ray Brown, Charles Lloyd, Keith Jarrett, Oscar Peterson usw. usf. Zudem veranstaltet der Club jedes Jahr im Juni in New York das Blue Note Jazzfestival, bietet als „Blue Note Travel“ Jazzreisen und als „Blue Note Groove“ Kreuzfahrten an. Bereits 1988 ging in Tokio der erste Blue-Note-Ableger an den Start, weitere Dependancen folgten sowohl in den USA (Los Angeles, Hawaii, Napa) als auch in Rio de Janeiro, São Paolo, Peking, Shanghai und Mailand.

