USA: We Insist!

Terri Lyne CarringtonJazz als Protest: Anlässlich der aktuellen politischen Entwicklungen in den USA spielt die Schlagzeugeri Terri Lyne Carrington, Professorin für Jazz und Geschlechtergerechtigkeit am Berklee College of Music in Boston, ihre Interpretation der „We Insist! (Max Roach’s Freedom Now Suite)“. Diese wird sie vom 5. bis 9. März im Rahmen einer Künstlerresidenz an fünf Abenden im Smoke Jazz Club in New York aufführen. „We Insist!“ hatte der Schlagzeuger Max Roach am 31. August und 6. September 1960 im Nola Penthouse Sound Studio in New York eingespielt, mit Texten von Oscar Brown Jr. und der Sängerin Abbey Lincoln. Das Cover zeigt ein Foto eines Sitzstreiks in einem „Nur für Weiße“-Imbiss in Greensboro während der Schwarzen Bürgerrechtsbewegung.

Die 2020 als „NEA Jazz Master“ ausgezeichnete Carrington nahm die Suite ihres Mentors Max Roach anlässlich dessen 100. Geburtstag im letzten Jahr erneut auf. Sie setzt sich seit langem für soziale Gerechtigkeit und Gleichberechtigung ein. 2022 veröffentlichte sie die Kompositionssammlung „New Standards: 101 Lead Sheets by Women Composers“. Unter dem Titel „We Insist! 2025“ wird sie die Suite in diesem Jahr mehrfach aufführen. Den Gesangspart von Abbey Lincoln wird die Sängerin April May Webb übernehmen. Neben der Tänzerin Christiana Hunter wird Terri Lyne Carrington begleitet von der Trompeterin Milena Casado, dem Bassisten und Saxofonisten Morgan Guerin und dem Vibrafonisten Simon Moullier.

