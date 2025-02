Brandenburg: Jazzpreis

Noch bis zum 28. Februar können sich Musiker/-innen aus Brandenburg für den Jazzpreis Brandenburg bewerben. Dieser wurde 2024 von der jazzwerkstatt peitz ins Leben gerufen und wird in diesem Jahr zum zweiten Mal vergeben. Mit dem mit 5.000 Euro dotierten Preisgeld soll eine herausragende künstlerische Leistung gewürdigt werden, die „auf besondere Weise einen prägenden und inspirierenden Beitrag zum Jazzleben in Brandenburg leistet.“ Voraussetzung ist ein Wohnsitz in Brandenburg. Die Preisverleihung erfolgt im Zusammenhang mit einem Konzert zum Abschluss des diesjährigen Festivals jazzwerkstatt peitz, das vom 15. bis 17. August stattfinden wird. Teil des Preises ist eine Künstlerresidenz in Peitz im Folgejahr zur Entwicklung eines neuen Projekts für das Festival 2026. Erster Gewinner 2024 war der Schlagzeuger Willi Kellers.

Weiterführende Links

Jazzpreis Brandenburg