Rheinland: Over The Border Festival

NesrineSeit 2016 mischt das Over The Border Festival in Bonn und rheinischer Umgebung auf dem Worldmusic-Parkett mit. Ziel des von Manuel Banha ins Leben gerufenen Reihe ist es, die „Kraft der Musik als Brücke zwischen Nationen und Menschen zu feiern“. Vom 12. März bis zum 14. Mai wird das auch 2025 mit über 20 Konzerten geschehen. Start ist in der Harmonie Bonn, wo das Barcelona Gipsy balKan Orchestra einen Bogen von der Costa Brava nach Osteuropa schlagen wird. Mit aktuellem Mestizo-Sound geht es weiter in einem Doppelkonzert mit Il Civetto aus Berlin und L’Ultrabal aus Frankreich.

Die algerische Cellistin Nesrine Belmokh stellt ihr neues Album vor, aus Bosnien kommt der Transgender-Star Božo Vrećo. Die progressive afrikanische Szene ist mit Jupiter & Okwess aus der DR Kongo vertreten. Ein Seitenblick in den Jazz wird mit dem Hückeswagener Brüderpaar Julian und Roman Wasserfuhr unternommen, und bei GrioToubab lässt sich der Kölner Jazzpianist Mike Herting auf die senegalesischen Griots des Seck-Klans ein. Ebenfalls integriert ins Festival ist die Akkordeonale, das weltweite Gipfeltreffen der Tastengiganten. Over The Border steht unter der Schirmherrschaft des Exekutivsekretär des UN-Sekretariats UNCCD in Bonn.

