Porto & Lissabon: Wanderer Songs

„Wanderer Songs“Im letzten April jährte sich Portugals Nelkenrevolution zum 50. Mal. Der Liedermacher José Afonso löste mit seinem Lied „Grândola Vila Morena“ im Radio das Startsignal für die Befreiungsarmee aus, auf Lissabon zu fahren und die Diktatur zu stürzen. Um den 1987 verstorbenen Afonso zu ehren und das Jubiläum der Revolution zu feiern, fand sich unter der Regie von Afonsos Sohn Pedro im April 2024 auf den Azoren eine Gruppe von Musikern zusammen. Sie erarbeiteten neue, dem 21. Jahrhundert gemäße Versionen der Afonso-Lieder, die nun von einem Indie-Rock-Sound getragen sind, aber auch afrikanische und azoreanische Einflüsse erkennen lassen.

Nach zwei Wochen Probezeit trat die Band um den Mosambikaner Tiago Correia-Paulo im Teatro Faialense auf der Insel Faial auf und spielte die Songs in einer Abfolge, die sich von Afonsos letztem Konzert im Lissabonner Coliseu im Januar 1983 inspirieren ließ. Der Live-Mitschnitt wird am 23. Januar auf dem Label Mais Cinco veröffentlicht, er trägt den Titel „Wanderer Songs“ und bezieht sich darauf, dass Afonso, der ein unermüdlich in ganz Portugal und den Kolonien recherchierender Musikforscher war, sich als „Andarilho“, Wanderer bezeichnete. Zu erleben war die Band auch schon im vergangenen Sommer auf dem Rudolstadt Festival, nun gibt es anlässlich des Releases weitere Auftritte: am 22. Januar in der Casa da Música in Porto und am 23. Januar im Teatro Tivoli BBVA in Lissabon.

