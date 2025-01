London: Café Oto Artist Residency

Alexander HawkinsIm Londoner Café Oto wird der britische Pianist Alexander Hawkins vom 31. Januar bis 2. Februar im Rahmen einer dreitägigen Künstlerresidenz mehrere Konzerte in unterschiedlichen Besetzungen spielen. Den Auftakt bildet ein Solokonzert und der erste UK-Auftritt seines Duos Musho mit der afroschwedischen Sängerin Sofia Jernberg. Beide traten erstmals 2016 im Amsterdamer Bimhuis als Musho auf, ein amharisches Wort für „Trauriges Lied“. Am nächsten Abend wird Hawkins im Duo mit der US-Flötistin Nicole Mitchell zu hören sein. Sie spielten 2022 zuletzt im Duo, daraus resultierte ihr Album „At Earth School“. Zum Abschluss der Residenz spielt Hawkins am Sonntag erstmals im Quintett mit Mitchell, Perkussionist Hamid Drake, dem Harfenisten Rhodri Davies und Elektroniker und Sound Artist Matthew Wright.

Weiterführende Links

Alexander-Hawkins-Residency