Paco de Lucía: Scholarship

Die „Paco de Lucía Foundation“ hat in Zusammenarbeit mit der „Latin GRAMMY Cultural Foundation“ eine „Legacy Scholarship“ ins Leben gerufen. Diese soll in Erinnerung an den berühmten Gitarristen angehenden Flamencogitarristinnen und -gitarristen eine finanzielle und pädagogische Unterstützung ermöglichen. Insgesamt stellt das Stipendium einen Betrag von 120.000 US-Dollar zur Verfügung, die es den Empfängern erlaubt, eine Musikinstitution ihrer Wahl zu besuchen. Bewerben können sich Studentinnen und Studenten im Alter von 17 bis 25 Jahren, die in einem Musikstudiengang immatrikuliert sind. Die Frist läuft am 10. April ab, Start der „Flamenco Scholarship“ ist im Herbst 2025. Eingereicht werden sollen zwei Vorsprechvideos, zwei Empfehlungsschreiben, zwei Aufsätze und ein Nachweis über die Zulassung an einer akkreditierten Universität, die Bewerbungen werden auf Englisch, Spanisch oder Portugiesisch akzeptiert.

