Italien: Bergamo Jazz Festival

Dianne ReevesSeit 56 Jahren findet das Bergamo Jazz Festival statt, 2025 vom 20. bis 23. März. Seit geraumer Zeit wird das Programm dieses italienischen Jazzfestivals von alle drei Jahre wechselnden Kurator/-innen gestaltet, seit 2024 ist der US-amerikanische Saxofonist Joe Lovano verantwortlich. Der hat für seine zweite Ausgabe das Motto „Sounds Of Joy“ ausgerufen, weil für ihn Jazz mit seiner weit zurückreichenden Historie und seiner Vielfalt, Diversität und Lebendigkeit eine Musik ist, die den Menschen überall auf der Welt Freude bereitet und ein wichtiger Eckpfeiler der zeitgenössischen Kunst ist. „Im Laufe seiner Geschichte hat der Jazz stets nach neuen Wegen gesucht und ist zu einer Kunstform geworden“, sagt Lovano. „Seit jeher hat Jazz die innovativsten und einflussreichsten Musikerinnen und Musiker inspiriert. Über Generationen und Kulturen hinweg bringen uns nun die Künstlerinnen und Künstler, die wir für dieses Jahr zum Jazzfestival nach Bergamo eingeladen haben, ihre Sicht auf den Jazz von Heute nahe.“

Festivalzentrum ist das Teatro Donizetti in Bergamos Unterstadt. Dort findet das Gros der Konzerte mit internationalen Größen des Jazz statt. So steht zum Beispiel das Duo mit dem britischen Bassisten Dave Holland und dem beninischen Gitarristen Lionel Loueke für einen kammermusikalischen Jazz, während die einstige Rhythmusgruppe von Wayne Shorter mit Danilo Pérez (Piano), John Patitucci (Bass) und Brian Blade (Drums) mit dem Saxofonisten Ravi Coltrane als Gast das musikalische Erbe ihres vor zwei Jahren verstorbenen Bandleaders feiern will. Und bevor das Septett The Cookers seine tief in der afroamerikanischen Tradition verwurzelte Improvisationsmusik auf die Bühne bringt, stellt der Grandseigneur des Jazz aus Italien, Trompeter Enrico Rava, seine mit jüngeren Musiker/-innen besetzte Band Fearless Five vor. Am Schlussabend teilt sich der Gitarrist Marc Ribot mit seinem Quartett die Bühne im Teatro Donizetti mit dem Quintett der Vokalistin Dianne Reeves.

Spannend ist auch diesmal wieder das Programm in den anderen Konzertorten. So wird das Bergamo Jazz Festival mit einem Konzert des italienischen Pianisten Antonio Faraò und seinem internationalen Trio im historischen Teatro Sociale in Bergamos Oberstadt eröffnet, der britische Saxofonist Alex Hitchcock hat für seinen Auftritt ein Quintett unter anderem mit der argentinischen Saxofonistin Camila Nebbia zusammengestellt und der gebürtige Kubaner Aruán Ortiz improvisiert ein unbegleitetes Klaviersolokonzert. Auch die italienische Szene ist an den Festivaltagen präsent – unter anderem mit dem Kayros Trio des Saxofonisten Gianluca Zanello, einem Duo mit Lorenzo Simoni (Saxofon) und Iacopo Teolis (Trompete), dem Trio Maniscalco mit dem Tenoristen Pietro Tonolo als Gast und dem New Quartet des Bassisten Roberto Mattei.

