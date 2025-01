Bujazzo: Theresia Philipp

Theresia PhilippDie Doppelspitze für die Leitung des Bundesjazzorchesters (Bujazzo) ist neu besetzt worden. Weiterhin im Leitungstandem des Bujazzo ist der Tenorsaxofonist und Professor an der Abteilung Jazz/Pop der Hochschule für Musik und Tanz Köln, Niels Klein. Als Nachfolgerin für Ansgar Striepens ist nun die Altsaxofonistin und Komponistin Theresia Philipp berufen worden. Als Doppelspitze werden die beiden gemeinsam für die kommenden, vorerst vier Jahre die musikalische Ausrichtung dieses bundesdeutschen Nachwuchsjazzorchesters gestalten.

Die 1991 in Großröhrsdorf in Sachsen geborene Philipp studierte Saxofon und Komposition an den Musikhochschulen in Köln und Mannheim. Sie ist Leaderin unter anderem vom Pollon Trio und dem international besetzten Sextett Seeds Of Sweat. Seit 2020 hat sie einen Lehrauftrag an der Kölner Musikhochschule, zudem ist sie Stipendiatin im NRW-Förderprogramm NICA artist development. Als eine von drei Komponist/-innen des Stücks „A Kind Of … Choral Music“ für den MDR Rundfunkchor ist Philipp vergangenes Jahr mit dem Deutschen Jazzpreis in der Kategorie „Rundfunkproduktion des Jahres“ ausgezeichnet worden.

„Ich freue mich darauf, das Bujazzo in den nächsten Jahren künstlerisch zu prägen und junge Talente zu fördern“, so Philipp. „Neben der musikalischen Arbeit ist mir ein ganzheitlicher Ansatz besonders wichtig. Die Musik und Bigband-Besetzung sollen in ihrer gesamten Bandbreite kennengelernt werden, verbinden und immer nah am Menschen sein. Aspekte wie Musiker/-innen-Gesundheit und Kooperationen mit verschiedensten Künstler/-innen sind mir wichtig einzubringen.“ Auch Bujazzo-Projektleiter Henning Vetter ist auf die Zusammenarbeit mit der Saxofonistin gespannt: „Mit Theresia Philipp haben wir eine junge, energetische und künstlerisch renommierte Persönlichkeit in unserem Team. Als ehemaliges Bujazzo-Mitglied kennt sie sowohl die Innen- als auch Außenwahrnehmung des Ensembles. Gleichzeitig steht sie für einen modernen, zeitgemäßen Ansatz, mit dem wir denken, das Ensemble für die Zukunft gut weiterentwickeln zu können.“

