Bayrischer Jazzverband: Förderpreis

Noch bis zum 24. Januar können sich junge Jazzmusiker/-innen bis 30 Jahre für den Förderpreis des Bayrischen Jazzverbands bewerben. Seit 2014 vergibt der Jazzverband aus Mitteln des Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst und in Kooperation mit dem Kemptener Jazzfrühling seinen Förderpreis. Dieser umfasst eine Tournee durch bayerische Jazzclubs, Festivals und Spielstätten, die Mitglieder des Jazzverbands sind. Zu den förderfähigen Kosten zählen die Gagen von je 325,00 Euro pro Konzert, die Übernachtungs- und Reisekosten im Rahmen der Tournee sowie die Beiträge zur Künstlersozialkasse. Darüber hinaus wird ein professionelles „Electronic Presskit“ im Wert von 2.000 Euro erstellt. Pressearbeit und Marketingbegleitung runden die Förderung ab.

Ziel der Förderung ist es, die Entwicklung junger Jazzmusiker/-innen und deren Start ins Berufsleben als freischaffende Künstler/-innen zu unterstützen. Der Förderpreis wird auch dieses Jahr wieder im Rahmen des Kemptener Jazzfrühling am 29. April vergeben. Zu den Teilnahmevoraussetzungen gehört, dass mindestens die Hälfte der Ensemblemitglieder einen klaren Bezug zu Bayern nachweisen. Entweder sie sind in Bayern geboren, verfügen dort über einen festen Wohnsitz oder sind an einer bayrischen Musikhochschule eingeschrieben.

Weiterführende Links

Förderpreis