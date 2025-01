Los Angeles: Hilfe für Jazzmusiker

Bennie Maupins niedergebranntes HausDie derzeitigen Brände in und um Los Angeles haben bereits unzählige Häuser zerstört, darunter auch das von Altsaxofonist Steve Lehman und seiner Frau, der Drehbuchautorin und Regisseurin Olivia Newman, die mit ihren beiden Kindern erst kürzlich von New York nach Altadena umgezogen sind. Dort hatte Lehman eine Professur für Musik am California Institute of the Arts angetreten. Lehman studierte bei Anthony Braxton und schrieb seine Doktorarbeit an der Columbia University bei George Lewis. Der „Guardian“ nannte ihn „eine der prägenden Figuren des Jazz des 21. Jahrhunderts“ und die „New York Times“ einen „musikalischen Vordenker“. Lehman erforscht die technischen Erweiterungen für sein Instrument ebenso wie eine Vielzahl experimenteller musikalischer Idiome. Seine Kompositionen für großes Orchester und Kammerensemble wurden international im Rahmen von Neuer Musik und Jazz aufgeführt. Auf GoFundMe wurde eine Spendenseite für die Lehmans eingerichtet.

Gleiche Schicksale haben der Saxofonist und Bassklarinettist Bennie Maupin und der Trompeter Bobby Bradford zu beklagen. Beider Häuser sind bis auf die Grundmauern niedergebrannt, Maupins Sohn Toussaint schreibt auf GoFundMe: „Mein 84 Jahre alter Vater Bennie konnte nichts außer seinen Kleidern, die er am Leib trug, vor den Flammen retten! 70 Jahre Familiengeschichte mit Fotos und vielen Unterlagen und Dokumenten, seine Instrumente, das Auto und weitere Erbstücke sind unwiederbringlich verloren!“ Auch Bradfords langjähriger Gitarrist Karl Evangelista schreibt, dass Bradford und seine Frau Lisa nur ihr nacktes Leben retten konnten: „Bobby verlor all seine Instrumente und zahlreiche andere Gegenstände von persönlicher und historischer Bedeutung.“

Weiterführende Links

GoFundMe für Steve Lehman

GoFundMe für Bennie Maupin

GoFundMe für Bobby Bradford