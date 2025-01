Klangkunst: Jessica Ekomane

Jessica EkomaneDie in Berlin lebende Improvisatorin, Klangkünstlerin und Computermusikerin Jessica Ekomane wird im Februar ihre neue Klanginstallation „Antechamber“ in den Kunstwerken KW Berlin zeigen, kuratiert von Emma Enderby, der künstlerischen Leiterin der KW. Die 1989 in Frankreich nahe Tours geborene, französisch-kamerunische Ekomane hat ihre Installation als Auftragsarbeit der KW entwickelt. Mit „Antechamber“ untersucht sie die transformativen Möglichkeiten von Klang sowie afrikanische und afrodiasporische, mathematische Denksysteme in Verbindung mit elektronischen Kompositionspraktiken. In ihren Werken arbeitet sie mit der körperlichen Erfahrung von Klang durch rhythmische Muster, Geräusche und psychoakustische Effekte und wie diese eine kathartische Wirkung entfalten können. Die mehrkanalige Klanginstallation hinterfragt Hörgewohnheiten und kulturelle Prägungen, auch im Hinblick auf postkoloniale Klangstrukturen.

