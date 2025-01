Instrument des Jahres 2025: Die Stimme

NDR VokalensembleFür das Jahr 2025 haben die Landesmusikräte der Bundesländer die Stimme zum „Instrument des Jahres“ gewählt. In der Presseerklärung heißt es: „Sie ist das älteste Instrument der Welt und jede*r hat es.“ Der Landesmusikrat Schleswig-Holstein kürt seit 2008 jedes Jahr ein Instrument des Jahres. Mittlerweile sind fast alle Bundesländer dabei, die jeweils ihre eigenen Schirmherr/-innen berufen. So ist dies für Schleswig-Holstein in diesem Jahr das NDR Vokalensemble und für Berlin die Jazzsängerin Jocelyn B. Smith.

Ziel von „Instrument des Jahres“ sei es, so der Landesmusikrat Schleswig-Holstein, Werbung für die Musik und das Musizieren im Allgemeinen zu machen, aber auch ein Instrument in seinen unterschiedlichen Facetten zu beleuchten, um allgemein die Musikszene zu stärken. Der Landesmusikrat Baden-Württemberg schreibt auf seiner Seite: „Die Stimme verbindet uns Menschen auf der ganzen Welt. Sie überwindet kulturelle, sprachliche und geografische Grenzen und schafft eine gemeinsame Basis für Kommunikation und gegenseitiges Verständnis.“

