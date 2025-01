Zürich: Jazz Trombone Festival

Vertigo Trombone QuartetSeit 2001 lebt Nils Wogram in der Schweiz unweit von Zürich, längst ist dieses Nachbarland für den 1972 in Braunschweig geborenen Posaunisten Heimat geworden. Von dort aus startet er oftmals die Tourneen mit seinen Working-Bands, dort hat auch seine Plattenfirma nWog Records, auf der er seit 2010 nicht nur eigene Alben herausbringt, sondern auch die von oftmals mit ihm bekannten Musiker/-innen, ihren Sitz. „Als ich nach Zürich zog, fiel mir bald die außergewöhnlich hohe Dichte an großartigen Jazzposaunist/-innen im Land auf“, so Wogram: „Es waren nicht nur allesamt technisch versierte Musiker/-innen, sie sprühten auch vor musikalischer Originalität.“ Deshalb hat er seit langem schon den Wunsch, seinem Instrument ein Festival zu widmen. Dieser Wunsch geht jetzt in Erfüllung: Zusammen mit seinem Kollegen Florian Weiss veranstaltet er vom 22. bis 26. Januar im Zürcher Jazzclub Moods und im Gemeindezentrum Riesbach das erste Jazz Trombone Festival.

Natürlich haben die beiden Kuratoren ihren Schwerpunkt auf die lebendige und umtriebige Schweizer Szene von Jazzposaunist/-innen gelegt. Mit einer Ausnahme: Aus Köln reist die Australierin Shannon Barnett an, um am Eröffnungsabend mit ihrem Quartett ihren gleichermaßen emotional mitreißenden wie technisch virtuosen Modern Jazz zu präsentieren. Aus Solothurn kommt der Posaunist Michael Flury, der mit der Pianistin Simone Keller und dem Sounddesigner Jonas Häni audiovisuell zu hören und zu sehen sein wird, während am Samstag Samuel Blaser mit seinem Trio auf das explosive Duo CHINZILLA (aka Josesphine Nagorsnik) vs EmC Splinter (aka Jim Black) trifft. Am Schlussabend geht es ins Gemeindezentrum Riesbach, wo Weiss’ Working-Band Woodism auf das Vertigo Trombone Quartet mit Andreas Tschopp, Bernhard Bamert, Jan Schreiner und Wogram folgt. Eröffnet wird das Jazz Trombone Festival bereits am 22. Januar mit dem Mundus Trio im Rahmen der Jazzbaragge-Jamsession im Moods, zudem spricht SRF-Redakteur Luca Koch am Samstag über die Geschichte der Jazzposaune und am Sonntagnachmittag tritt ein Jazzposaunenchor mit mehr als 20 Laien-Musiker/-innen unter der Leitung von Bamert auf.

