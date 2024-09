Moor Mother: Neues Buch

„American Equations in Black Classical Music“Die Sängerin und Dichterin Camae Ayewa aka Moor Mother veröffentlicht ein neues Buch mit ihren Gedichten. „American Equations in Black Classical Music“ lädt ein zu einer, wie es in der Ankündigung heißt, „transformative Reise durch die melodischen Landschaften des Jazz, die analytischen Bereiche der Wirtschaft und die Feinheiten des amerikanischen Lebens.“ In der poetischen Tradition des Jazz und der Protestpoesie der 1960er- und ’70er-Jahre stellt Ayewa bestehende Systeme infrage und verbindet Geschichte mit Gegenwart. Sie beschreibt gemeinschaftliche Überlebensmechanismen Schwarzer Künstler/-innen. Ayewas begreift ihre Gedichte als Jazz und Blues in Schriftform, die bei ihr später zu Songtexten werden.

