Neuss: Blue In Green

Markus Stockhausen GroupSeit 2006 kuratiert der Düsseldorfer Gitarrist Philipp van Endert die Konzertreihe „Blue In Green“ in Neuss. Acht bis zehn Konzerte gab es jährlich in der Alte Post, dieses soziokulturelle Zentrum hatte auch die organisatorische Verantwortung für Bühne, Technik, Gagen und Honorare. In der Regel waren regionale Acts zu hören – in der Spielzeit 2023 zum Beispiel der Düsseldorfer Pianist Sebastian Gahler, die Kölner Schlagzeugerin Mareike Wiening oder das Jazz Ensemble Düsseldorf. Im Sommer 2023 ist die Alte Post wegen aufwendiger Renovierungsarbeiten geschlossen worden. Für die Konzertreihe bedeutete das, dass man sich einen neuen Partner und andere Räumlichkeiten suchen musste. Den Partner fand van Endert im Kulturamt der Stadt Neuss, das ab der Spielzeit 2024/25 „Blue In Green“ fördern und veranstalten wird. Sechs Konzerte wird es geben, die unter anderem im Alten Ratssaal, im Pauline-Sels-Saal der Musikschule und im Kulturkeller Neuss stattfinden sollen.

Gleichsam als eine Art Prolog für das Neuaufstellen von „Blue In Green“ spielte van Endert mit dem Vibrafonisten Mathias Haus bereits Anfang Juni ein erstes Konzert – mit einer kammermusikalischen Aufführung des Stücks „All My Life“ mit Streichern der Deutschen Kammerakademie Neuss. Richtig los geht es am 24. Oktober im Neusser Kulturkeller: Die in Berlin lebende, ukrainische Sängerin Ganna Gryniva wird ihre gleichermaßen emotionale wie atmosphärisch dichte Musik mit dem Gitarristen Tal Arditi aufführen. Ein Highlight verspricht der Auftritt der Gruppe um den vielfach ausgezeichneten Trompeter Markus Stockhausen am 27. November zu werden, ein weiteres das Doppelkonzert am 10. April mit dem unbegleiteten Solo des Münchner Kontrabassisten Henning Sieverts zuerst, gefolgt vom Quartett Opus Wolle um den Wuppertaler Saxofonisten Wolfgang Schmidtke. Bevor die vier Posaunisten (unter anderem Nils Wogram) des Vertigo Trombone Quartet am 22. Mai den Schlusspunkt setzen, gibt es noch Konzerte mit dem André Nendza Quartett am 30. Januar und der Bassistin Caris Hermes am 13. März.

