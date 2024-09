Jazzwise: Frauen im Jazz

„Jazzwise“Die 300. Ausgabe der 1997 gegründeten, britischen Zeitschrift „Jazzwise“ feiert mit seiner Oktoberausgabe Frauen im Jazz in der Vergangenheit und Gegenwart. Neben dem Titelbild mit der Harfenistin und Pianistin Alice Coltrane sind Musikerinnen wie die US-amerikanische Schlagzeugerin und Gründungsdirektorin des „Institute for Jazz and Gender Justice“ Terri Lyne Carrington, die britische Saxofonistin Nubya Garcia, die britisch-polnische Jazzsängerin und Komponistin Alice Zawadsky, die britische Jazzsängerin Georgia Mancino und die französische Jazzsängerin Cyrille Aimée mit Interviews vertreten. Auch die deutsche Saxofonistin Fabia Mantwill berichtet im Interview, wie sie zum Jazz kam.

Die Fotografin und Autorin Val Vilmer („Jazz People“, „The Face Of Black Music“, „As Serious As Your Life“, „Mama Said There’d Be Days Like This“) erzählt die Geschichte der afrobritischen East-End-Sängerin Maxine Daniels, zudem gibt es ein Feature über die mongolische Jazzsängerin Enji. Neben Coltrane geht der Blick auch auf eine weitere große Harfenistin im Jazz zurück: auf Dorothy Ashby. Die Redaktion der Zeitschrift kümmert sich zudem um Nachwuchs-Journalist/-innen im Jazz und bietet jedes Jahr im November während des London Jazz Festivals Praktika und Workshops an.

