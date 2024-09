Koop: Bujazzo & WDR Big Band

WDR Big BandSeit 2010 gibt es zwischen der WDR Big Band und dem Bundesjazzorchester (Bujazzo) eine „Tutti pro“-Patenschaft. Alle zwei Jahre treffen sich die Musiker/-innen des Rundfunk-Jazzorchesters mit den jungen Talenten dieser bundesdeutschen Jazznachwuchsschmiede für Coachings und Workshops, für Gedankenaustausch, Proben und anschließende Konzerte. Beide Partner können auch diesmal wieder voneinander lernen: Die Profis der WDR Big Band erfahren von den Bujazzos, was in der jungen Szene angesagt ist, während die Talente von den WDRlern Tipps und Tricks verraten bekommen.

Das Bujazzo wird bei dieser „Tutti pro“-Arbeitsphase bis 21. September vom Saxofonisten und Komponisten Niels Klein geleitet, der mit dem Ensemble eigene Kompositionen proben will. Seine Musik für Bigband spannt erzählerische Bögen und lässt Raum und Freiheit für die Solist/-innen. Kompositionen wie „The 14th Voyage“ und „Astray“ verarbeiten literarische Science-Fiction-Einflüsse und verbinden farbenreiche Harmonien und mitreißende Grooves. Die WDR Big Band wird vom Komponisten, Dirigenten und Multiinstrumentalisten Steffen Schorn geleitet, der selbst mal Mitglied im Bundesjazzorchester und mehrere Male schon als Gastdozent und künstlerischer Leiter beim Bujazzo war. Konzerte mit den Orchestern gibt es am Schluss der Arbeitsphase in Ahaus (20. September) und Bielefeld (21. September).

Weiterführende Links

Bujazzo

WDR Big Band