Fela Kuti: Alagbon Close@50

„Alagbon Close“Am 11. Oktober erscheint zum 50. Jubiläum von Fela Kutis „Alagbon Close“ eine Neuauflage dieses legendären Albums als orangefarbene Vinyl-LP. „Alagbon Close“ war das erste Album von Kuti, dessen Cover von Ghariokwu Lemi gestaltet wurde. Die Platte wurde nach dem Hauptquartier der nigerianischen Polizei in Lagos benannt. Der Titelsong handelt von Razzien in Kutis Haus: Bei der ersten suchten die Polizisten nach Marihuana, konnten aber keines finden, bei der zweiten wollte die Polizei Kuti Drogen unterschieben. Er wurde daraufhin drei Tage lang in Alagbon Close eingesperrt und in eine Gemeinschaftszelle geworfen, die die Gefangenen „Kalakuta Republic“ nannten („Kalakuta“ ist Swahili und bedeutet „Schurke“). Mit „Alagbon Close“ prangerte dieser legendäre, nigerianische Sänger, Bandleader und Aktivist Gewalt und Arroganz der nigerianischen Polizei und deren Immunität vor Strafverfolgung an. „Nothing special about uniform“, singt er in einem der Songs, während es im Refrain heißt: „Uniform na cloth na tailor dey sew am like my dress“ – was ins Deutsche übersetzt so viel heißt wie: „Nur weil Sie eine Uniform tragen, stehen Sie nicht über dem Gesetz.“

