EJN Award: Budapest Music Center

Seit 2012 vergibt das „Europe Jazz Network" (EJN) seinen „EJN Award For Adventurous Programming" an Festivalveranstalter/-innen und Spielstätten-Kurator/-innen aus Europa. Bislang wurden unter anderem das Bimhuis in Amsterdam, das moers festival, das Viktoria – Nasjonal Jazzscene in Oslo oder das Berliner A L'ARME! Festival mit diesem Preis ausgezeichnet. Die fast 200 EJN-Mitglieder aus 37 europäischen Ländern schlagen einen Veranstalter oder eine Veranstalterin für eine Longlist vor. Aus dieser Liste wählt dann eine Jury den oder die Gewinner/-in des „EJN Award For Adventurous Programming" aus. 2024 hat man sich nun für das Budapest Music Center (BMC) entschieden.

1996 wurde das BMC gegründet, anfangs sollte es vor allem zeitgenössische Musik aus Ungarn eine Bühne geben. Neben einem Konzertsaal, der in der Regel Ensembles der Klassik oder Neuen Musik vorbehalten ist, gibt es auch den Opus Jazz Club, in dem zahlreiche nationale und internationale Größen aus Jazz und improvisierter Musik aufgetreten sind. 2013 gründete man mit BMC Records dann noch eine eigene Plattenfirma, auf der es mittlerweile 350 Veröffentlichungen gibt. Darüber hinaus beherbergt das BMC die „Peter Eötvös Contemporary Music Foundation“, eine Stiftung, die die kommende Generation von Dirigent/-innen, Komponist/-innen und Künstler/-innen fördern will.

„Wir sind begeistert, den EJN-Award zu bekommen“, heißt es in der BMC-Pressemitteilung. „Für uns ist es die wichtigste Auszeichnung in unserer bisherigen 26-jährigen Geschichte. Mit unserem Label und mit dem Jazzclub stehen wir für die Entwicklung und Förderung des Jazz aus Europa. Wir sind dankbar für den Weg, den wir mit unseren Künstler/-innen, aber auch mit unseren Partner/-innen innerhalb und außerhalb des EJN gegangen sind. Wir können es kaum abwarten, dieses Abenteuer fortzusetzen.“ Den „EJN Award For Adventurous Programming“ bekommt das BMC im Rahmen der „EJN Conference“, die vom 12. bis 15.September im belgischen Gent stattfindet.

