Berlin I: Jüdische Kulturtage

Shiri MaimonVom 12. bis 22. September finden in der Synagoge Rykestraße Berlin wieder die Jüdischen Kulturtage statt. Neben einem großen Angebot an Filmkunst und Workshops ist das Programm auch gespickt mit musikalischen Leckerbissen. Zum Auftakt wird die Broadway- und ESC-erfahrene israelische Sängerin Shiri Maimon auftreten – und dies in einem besonderen Kontext: Ihre Songs wurden orchestral arrangiert und werden mit dem Sinfonie Orchester Berlin unter Igor Budinstein umgesetzt. Jüdische Musiker aus Berlin werden das Konzert durch Gastauftritte bereichern, während der Performance gestaltet der Street-Art-Künstler Benzi Brofman im Synagogen-Innenhof ein großformatiges Werk. Ebenfalls zu Gast bei den Jüdischen Kulturtagen ist der Songwriter David Broza. Das Sirba Octet transferiert Klezmer-Melodien in eine klassische Sphäre, und Jane Bordeaux setzt Country und Folk zu hebräischer Sprache um. Die Abschlussveranstaltung, bei der eine neue Tora-Rolle fertiggestellt wird, untermalt der chassidische Sänger Shloime Gertner aus London.

