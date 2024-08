Rheinland-Pfalz: Newcomer-Jazzpreis

Das Kulturministerium Rheinland-Pfalz schreibt in Kooperation mit dem Landesverband Jazz RLP und der Jazzabteilung der Hochschule für Musik Mainz zum ersten Mal den mit 5.000 Euro dotierten Newcomer-Jazzpreis Rheinland-Pfalz aus. In Ergänzung zum jährlich verliehenen SWR Jazzpreis sollen damit neue Akzente in der Jazzförderung des Landes gesetzt werden. Bis zum 25. August können sich Musiker/-innen oder Ensembles bewerben, die eng mit dem Bundesland Rheinland-Pfalz verbunden und nicht älter als 30 Jahre sind (bei Ensembles gilt das Durchschnittsalter der Mitglieder). Zusätzlich zum Preisgeld gibt es mindestens drei Clubkonzerte, die pro Auftritt einen Gagenzuschuss von 1.500 Euro erhalten; dieses Jahr am 10. Oktober in der TuFa in Trier, am 22. Oktober im Café Hahn in Koblenz und am 5. Dezember im Gleis 4 in Frankenthal statt.

„Mit dem Newcomer-Jazzpreis setzt Rheinland-Pfalz ein weiteres Zeichen für die Förderung des Jazz im Land“, ist Rheinland-Pfalz‘ Kulturministerin Katharina Binz überzeugt. „Mit dem Preis werden Musikerinnen und Musiker sowie Spielstätten in Rheinland-Pfalz gleichermaßen unterstützt. Neben dem vielfältigen Engagement des Landes für diese Musiksparte erhält die Jazzszene mit dem Newcomer-Jazzpreis ein weiteres Mittel zur Nachwuchs- und Talentförderung.“. Bekanntgabe des/-der Gewinner/-in ist am 1. September, Preisverleihung und Preisträgerkonzert finden am 19. September im schon schön in Mainz statt.

