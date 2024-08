Köln: Shalom-Musik

Shai MaestroVielleicht ist nach dem grausamen Pogrom durch die palästinensische Hamas in Israel am 7. Oktober 2023 und dem blutigen Angriffskrieg als Antwort darauf durch die israelische Armee mit abertausenden getöteten Zivilist/-innen im Gaza-Streifen ein Genre-offenes Festival wie Shalom-Musik Köln notwendiger denn je. Nicht nur die Konfliktparteien im Nahen Osten stehen sich zurzeit unversöhnlich gegenüber, sondern auch anderswo auf der Welt hat dieser Krieg dazu geführt, dass ein Diskurs zur Lösung dieses seit Jahrzehnten schwelenden Konflikts zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarstaaten momentan nahezu unmöglich erscheint.

„Together Now“ ist deshalb in diesem Jahr das Motto für die 80 Konzerte mit jüdischer und nicht-jüdischer Musik aus vielen Genres und Epochen, welche vom 15. bis 25. August in verschiedenen Kölner Spielstätten ausgetragen werden. „Eine vielfa_ltige, offene und friedliche Gesellschaft funktioniert nur im Miteinander, in Begegnung und Wertscha_tzung“, so das Kölner Forum für Kultur im Dialog und die Synagogen-Gemeinde Köln, die für dieses Festival verantwortlich zeichnen: „Wir verstehen Musik als Sprache, die u_ber alle Grenzen hinweg verbinden und Austausch ermo_glichen kann – voller Respekt vor Unterschieden in Herkunft und Kultur.“

Dieses Jahr finden sich jiddische Lieder mit dem Duo Stella’s Morgenstern ebenso im Programm wie die von der Pianistin Olga Pashenko gespielten „Lieder ohne Worte“, die 1828 der Komponist Felix Mendelssohn Bartholdy seiner Schwester Fanny geschenkt hatte. Stilistisch breit aufgestellt ist der „Lange Tag mit jüdischer Musik“ am 18. August, wenn 60 Musiker/-innen 40 Konzerte in verschiedenen Orten Kölns spielen. Sportlich ist der Schlusstag, wenn Shalom-Musik Köln mit Movimento eine musikalische Fahrradtour durch den benachbarten Rhein-Erft-Kreis organisiert – unter anderem mit Stationen im Schloss Bedburg mit dem Trio Folkadu oder im Schloss Pfaffendorf mit Dobranotch. Konzerte mit Klezmer gibt es auch – etwa am 17. August mit dem Duo Epstein’s Klezmer-Tov im Rheinauhafen oder am 18. August mit dem Klarinettisten Helmut Eisel und seinem Trio Jem im Consilium. Aber nur ein einziges Konzert mit Jazz und improvisierter Musik findet sich dieses Jahr im Programm: am 20. August im Kölner Stadtgarten mit dem Trio des Pianisten Shai Maestro. Alle Infos und das komplette Programm auf der Shalom-Musik-Site im Web.

