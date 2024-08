5: rejazz-festival

Nancy Meier NANCELOTBereits zum fünften Mal werden beim Berliner rejazz-festival vom 21. bis 23. November Bandleaderinnen des Jazz präsentiert, wieder kuratiert von der Sängerin Jacobien Vlasman. Die stilistische Bandbreite reicht von Modern Jazz über kammermusikalische Formationen bis hin zu experimentellem Jazz und elektronischen Sounds. Noch immer sind Frauen im Jazz unterrepräsentiert. Vlasmans Festival legt daher den Fokus auf Musikerinnen und Komponistinnen, die die Vielfalt der von Frauen geleiteten Bands und deren Musik demonstrieren. Unter den in den vergangenen Jahren aufgetretenen Künstlerinnen sind unter anderem Silke Eberhard, Sera Kalo, Mariá Portugal, Olga Reznichenko, Angelika Niescier und Mirna Bogdanovic mit ihren Gruppen zu finden.

In diesem Jahr treten am ersten Abend Nancy Meier mit ihrer Flötenformation NANCELOT und die Sängerin Lucia Cadotsch mit ihrem aktuellen Quartett AKI auft. Die Marimba- und Vibrafonistin Taiko Saito spielt am zweiten Abend mit der Berlin Mallet Group und die Sängerin und Gitarristin Heidi Heidelberg ist im Duo mit dem elektro-akustischen Flötisten Mauricio Velasierra zu hören. Zum Abschluss des Festivals ist am dritten Abend die Bassklarinettistin Shabnam Parvaresh mit ihrem Sheen Trio zu hören, im zweiten Set stellt die Bandoneon-Spielerin Louise Jallu ihre Kompositionen in Quartettbesetzung vor. Nach Spielorten im Zig Zag Jazzclub im ersten, dem Jazz-Institut Berlin im zweiten Jahr und dem A-Trane, das in den vergangenen zwei Jahren dem Festival eine Bühne gab, wird rejazz diesmal in der Kunstfabrik Schlot in den Edison-Höfen an der Berliner Invalidenstraße stattfinden.

