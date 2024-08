Montpellier: Arabesques

TinariwenIm südfranzösischen Montpellier startet am 10. September das Festival Arabesques, das gerade für uns zahlreiche musikalische Entdeckungen aus der islamischen Welt bietet, die hierzulande noch nicht bekannt sind. Neben einem Aufgebot an Stars, das die Alt-Wüstenrocker Tinariwen, die Algerierin Souad Massi und die marokkanische Erfolgsband Bab L’Bluz einschließen, kann man beispielsweise das Frauenquintett Atine kennenlernen, das mit Stimmen, auf Tar, Kanun und Gambe traditionelle persische und arabische Musik mit Flamenco, Jazz und Barockklängen verknüpft. Mit Bashar Murad und Tareq Abboushi sind zwei palästinensische Künstler mit einer Stilistik zwischen Jazz, Funk und Elektronik eingeladen. Arabeske Sound-Systems bringen Aziz Konkrite und Sami Galbi aufs Parkett, mit einer zeitgenössischen Jazz-Rock-Mixtur sind Sarãb am Start. Und mit Raïna Raï und Benzine stehen zwei Legenden des algerischen Raï und der Beduinenmusik auf der Bühne.

