Bamberg: 50 Jahre Jazzclub/Günter Baby Sommer

Günter Baby SommerZum 50. Geburtstag des Jazzclubs Bamberg wird am 4. Oktober Günter Baby Sommers Großensemble Brother- & Sisterhood im Spiegelsaal der Harmonie auftreten. Als Referenz an die Brotherhood Of Breath“ des südafrikanischen Pianisten und Bandleaders Chris McGregor gründete der Berliner Konzertveranstalter Wolf „Assi“ Glöde gemeinsam mit Baby Sommer das Projekt bereits 2021. Gespielt werden Originalkompositionen McGregors der 1970er-Jahre wie auch Eigenkompositionen des mittlerweile 81-jährigen Sommer und der Ensemblemitglieder. Den Auftritt der Bigband auf der JazzBaltica 2023 beschrieb der Deutschlandfunk als „mitreißenden Mix aus Free Jazz und südafrikanischer Musik“. Für April kommenden Jahres sei, so Glöde, auch eine Studioaufnahme geplant.

Die Begrüßungsworte spricht die deutsch-schweizerische Lyrikerin Nora E. Gomringer, mit der Sommer bereits im Duo auftrat. Die Gewinnerin des Ingeborg-Bachmann-Preises 2015 lebt in Bamberg, wo sie das Internationale Künstlerhaus Villa Concordia leitet. Ensemblemitglieder der generationsübergreifenden Brother- & Sisterhood sind neben Sommer, Schlagzeug, Anna Kaluza, Silke Eberhard und Raymond McDonald, Altsaxofone, Gebhard Ullmann, Bassklarinette und Tenorsaxofon, Matthias Schubert, Tenorsaxofon, Marleen Dahms und Gerhard Gschlößl, Posaunen, Lina Allemano und Nikolaus Neuser, Trompeten, Uli Gumpert, Klavier, und Robert Lucaciu, Bass.

