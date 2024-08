Wuppertal: Immanuel Goes Bigband

Fuchsthone Orchestra„Immanuel Goes Bigband“ nennt sich eine Initiative, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Wuppertal zum Zentrum für Jazzorchester-Kultur zu machen. In der bald beginnenden, neuen Saison stehen im Kulturzentrum Immanuel vier Konzerte auf dem Programm. Den Auftakt macht am 31. August das auf über 20 Musiker/-innen angewachsene Fuchsthone Orchestra aus Köln unter der Leitung von Christina Fuchs und Caroline Thon, ergänzt durch die Visuals der Videokünstlerin Claudia Schmitz. „Für uns ist diese Art der Zusammenarbeit mit der interaktiv agierenden Videokünstlerin völlig neu und daher aufregend, weil es um nichts anderes geht als um die kluge Verschmelzung von Audio- und visueller Kunst“, sind die beiden Orchester-Leiterinnen überzeugt.

Am 21. September tritt dort im Kulturzentrum Immanuel das Wolfgang Schmidtke Orchestra auf, das sich auf individuelle Tonbildung und Improvisation fokussiert hat. Am 16. November sind gleich zwei große Ensembles zu hören: Das JugendJazzOrchester NRW und die Bigband der Folkwang Universität der Künste, als „Special Guest“ wird der Sänger Tom Gaebel erwartet. Und schließlich präsentiert die WDR Big Band unter der Leitung von Vince Mendoza am 13. Dezember Kostproben aus ihrem umfangreichen Repertoire.

„Die Idee, ein Bigband-Zentrum für Konzerte, Workshops und fortwährenden musikalischen Austausch zwischen Musiker/-innen bzw. für Jazzfreund/-innen zu schaffen, haben wir vor drei Jahren initiieren können“, so der Kurator von „Immanuel Goes Bigband“ und stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins Kulturzentrum Immanuel, Karl-Heinz Krauskopf: „Nach einem dreitägigen Bigband-Festival 2023 freuen wir uns riesig, dass wir auch 2024 wieder vier sehr facetteneiche Bigbands plus Solist/-innen verpflichten konnten. Die diesjährige Förderung des LVR ermöglicht uns zudem, jungen und begeisterten Bigband-Musikerinnen und -Musikern zwei Workshops mit profilierten Jazzer/-innen kostenfrei anzubieten.“

