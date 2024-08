Berlin I: FPC Convention

Am 6. September findet in Berlin die erste „FPC Convention“ statt, die vom Female* Producer Collective (FPC) in Zusammenarbeit mit der Initiative Musik unter dem Motto „All About Diversity in Music Production & Business“ organisiert wird. Dieses Kollektiv wurde 2021 mit dem Ziel ins Leben gerufen, Geschlechtergerechtigkeit in der Musikbranche zu fordern und zu fördern: mit Workshops, Mentoring und Netzwerk-Veranstaltungen, um FLINTA* (Frauen, Lesben, inter*, nicht-binäre, trans* und agender Personen) in der Karriere zu unterstützen. Auch diese Veranstaltung in Berlin macht sich für Chancengleichheit und Diversität in der Musikproduktion und Musikwirtschaft stark.

Das Programm der „FPC Convention“ richtet sich an Musikproduzent/-innen, Branchenprofis und Musikbegeisterte. Themen wie Sichtbarkeit in der Branche (unter anderem mit der Grafikerin und Redakteurin Vanessa Seifert), von der Kunst leben (unter anderem mit Produzentin Josi Miller) und Gewalt und Machtmissbrauch in der Musikindustrie (mit Daniel Drepper, Co-Autor des Buches „Row Zero“) stehen im Mittelpunkt. In Meisterklassen werden zudem Techniken zu Musikproduktion und -business vermittelt, der Fishbowl-Talk „Connected“ thematisiert dann die Bedeutung von Netzwerken und Communities in der Musikindustrie. Zudem gibt es einen Showcase mit Teilnehmer/-innen vom „FPC Summer Camp“, die dabei ihre selbstproduzierten Songs präsentieren.

„Das Event ist ein entscheidender Schritt, um FLINTA*-Musikproduzent/-innen sichtbarer zu machen und ihnen eine Plattform zu bieten, sich zu vernetzen und weiterzubilden. Wir freuen uns darauf, mit dieser Veranstaltung einen wichtigen Beitrag zur Diversität in der Musikindustrie zu leisten“, betont Lena Leick vom FPC. Und Katja Lucker von der Initiative Musik ergänzt: „Das FPC ist ein wichtiges Kooperationsprojekt für uns. Es steht dafür, das Engagement, Vielfalt und Geschlechtergerechtigkeit in der Musikbranche aktiv zu fördern und echte Veränderungen herbeizuführen.“

Weiterführende Links

Female* Producer Collective