Berlin: Hommage an Duke Ellington

Duke EllingtonAnlässlich des 125. Geburtstags und gleichzeitig 50. Todestages in diesem Jahr von Edward Kennedy „Duke“ Ellington veranstaltet das Musikfest Berlin am 16. September das Konzert „A Celebration For The Duke“ mit dem Orchester und der Bigband der Deutschen Oper Berlin unter der Leitung von Titus Engel und Manfred Honetschläger mit den Solist/-innen Fola Dada (Gesang) und Tony Lakatos (Saxofon). Neben Werken des bedeutenden Pianisten, Bandleaders und Komponisten wie „Black And Tan Fantasy“ (1927), „Mood Indigo“ (1931), „Sophisticated Lady“ (1932) oder „Take The A Train“ (1941) werden im zweiten Teil des Konzertabends spätere Werke des Duke für Bigband und Orchester gespielt, wie zum Beispiel „A Tone Parallel To Harlem“ (1950) und „Night Creature“ (1963). Als Hommage an Ellington wird auch die Suite „The Famous Duke“ des Posaunisten und Komponisten Honetschläger an diesem Abend uraufgeführt. Duke Ellington (29. April 1899 bis 24. Mai 1974) gehörte zu den herausragenden Komponisten des 20.Jahrhunderts und einflussreichsten Bandleadern der Bigband-Ära. Sein gleichnamiges Orchester leitete er von der Gründung 1923 und während seiner legendären Auftritte im Harlemer Cotton Club bis zu seinem Lebensende. Als er 1974 im Alter von 75 Jahren starb, hatte er annähernd 2.000 Kompositionen verfasst. Um 19.15 Uhr wird es eine Einführung in das Konzert im Südfoyer der Deutschen Oper Berlin geben.

