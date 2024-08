Köln: Jazzkonferenz Radio

Die Interessenvertretung Kölner Musiker/-innen und Akteur/-innen, die Kölner Jazz Konferenz (KJK), hat seit Juli auf Dublab.de eine eigene, monatliche Web-Radioshow. Ziel von „Jazzkonferenz Radio“ sei es, „das Medium auf kreative und spielerische Weise zu nutzen, um die freie Jazzszene selbstbestimmt und nach eigenen Vorstellungen zu präsentieren“, heißt es in der Ankündigung: „Dabei entsteht ein Sprachrohr für die politische Interessenvertretung lokaler Akteur/-innen sowie eine Plattform für Gespräche, Live-Sessions und DJ-Sets, die direkt aus dem Internet auf die Kopfhörer und in die Wohnzimmer von Menschen in Köln und darüber hinaus gelangen.“

Die erste Folge am 17. Juli stand unter dem Motto „Outernational“. Die Moderatorin Catalina Valencia sprach mit KJK-Vorstandsmitglied, dem Bassisten Joscha Oetz, über das neue Radioformat. Der spielte auch mit seiner Band Perfektomat eine Radiokonzert, die in Köln lebende, ukrainische Sängerin Tamara Lukasheva kam dann noch spontan für einen kurzen Auftritt vorbei. Die zweite Folge heißt „Jazzweek Warm-up“ und geht am 14. August „on air“. Zwei Stunden lang gibt es dann einen Ausblick auf die Cologne Jazzweek (CJW), die vom 31. August bis 7. September viele Orte und Spielstätten in Köln bespielen wird. Die Sängerin Rebecca Ziegler will musikalisch einen Vorgeschmack auf das Eröffnungskonzert mit ihrem Quartett SALOMEA in der Kölner Philharmonie geben, während Janning Trumann als künstlerischer Geschäftsführer der CJW über das Einmalige seines Festivals sprechen wird. Und King-Georg-Kurator Hermes Villena setzt als DJ den musikalischen Rahmen für diese zweite „Jazzkonferenz Radio“-Show.

