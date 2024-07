Salzburg: Jazz & The City

Harold López-Nussa„Ein Festival muss so erzählt sein, dass sich für das Publikum das Dabeisein gut anfühlt; egal ob man im Konzert ist oder draußen mit einem Glas Wein in der Hand steht und einfach nur Leute trifft“, beschrieb die langjährige künstlerische Leiterin des Salzburger Festivals Jazz & The City, Tina Heine, vor einer Weile mal das Konzept ihrer kuratorischen Arbeit. Ihre Nachfolgerin in Salzburg, die Regensburger Konzertagentin Anastasia Wolkenstein, sieht das ähnlich: „Ich denke, wenn die Atmosphäre stimmt, ist schon viel gewonnen und dann ist es fast nicht möglich, sich der Energie und Lebendigkeit dieser Musik, die man Jazz nennt, zu entziehen.“ Beider Vorstellungen, wie ein spannendes und zeitgenössisches Festivalprogramm zu kompilieren sei, setzen ganz auf das Integrative von Jazz und improvisierter Musik, die allerdings ästhetisch und stilistisch dann so offen präsentiert werden, damit dem Publikum über Sprachgrenzen, über kulturelle oder soziale Barrieren hinweg ein einmaliges, gemeinsames Konzerterlebnis beschert werden kann.

Kürzlich wurde Wolkensteins zweites Festivalprogramm der Öffentlichkeit vorgestellt, mit dem sie die Menschen vom 17. bis 20. Oktober wieder nach Salzburg auf ein Fest der Urbanität einladen will. „This is us!“ lautet fast schon kämpferisch das diesjährige Motto von Jazz & The City – und auch diesmal zeigt sich mit der Auswahl bekannter und unbekannter Acts die persönliche Handschrift der Festivalkuratorin, für die Jazz längst keine fixe Stilkategorie mehr ist, sondern eine fluide Musik, die aus dem Moment heraus ganz im Jetzt entsteht. Dieses Jahr live in Salzburg werden die Saxofonistin Angelika Niescier und der Posaunist Nils Wogram, die Vibrafonistin Taiko Saito, die Pianistin Clara Haberkamp, der Gitarrist Philipp Schiepek und der Pianist Harold Lopèz-Nussa zu hören sein. Außerdem sind unter anderem auch das Andromeda Mega Express Orchestra, das Duo Kit Downes & Marta Warelis, Christian Muthspiel mit seinem Ohrjazztra Vienna oder die Insomnia Brass Band im Programm. Und es wird bei freiem Eintritt wieder vielerorts überraschende Musik-Performances inmitten der historischen Altstadt Salzburgs zu erleben sein.

