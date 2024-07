Something Else! – Berlin-Konzert der Soul-Jazz-Revue von Vincent Herring

Vincent Herring

(Foto: Jimmy Katz) Am 19. Juli 2024 findet in der Summer Arts Lounge des Berliner Jazzclubs Zig Zag das als Soul-Jazz-Revue konzipierte Konzert des Altsaxofonisten Vincent Herring statt. Seine Band spielt neue Arrangements von Soul-Jazz-Klassikern von Freddie Hubbard, George Benson, Horace Silver oder Bobby Timmons. Das Debütalbum „Something Else!“ der Band erschien 2024 bei Smoke Records. Das Magazin New Yorker schrieb über „Something Else!“: „Die Band trägt ihr Hard-Bop-Herz auf der Zunge.“

In den frühen 1980er Jahren tourte Vincent Herring mit der Lionel Hampton Big Band und begann kurz darauf ein neunjähriges Engagement mit Nat Adderley. Danach arbeitete er mit Cedar Walton, Freddie Hubbard, Dizzy Gillespie, Louis Hayes, Art Blakey and The Jazz Messengers, dem Horace Silver Quintet und Jack DeJohnette’s Special Edition sowie der Mingus Big Band. Als Gastsolist spielte er in der Big Band von Wynton Marsalis im Lincoln Center und mit der Carnegie Hall Big Band von Jon Faddis.

Neben Herring spielen in seinem Septett der Trompeter Jeremy Pelt, der Tenorsaxofonist Wayne Escoffery, Dave Kikoski am Klavier und Paul Bollenbeck an der Gitarre. Essiet Essiet spielt Bass und Lewis Nash Schlagzeug.

Weiterführender Link:

Something Else! im Zig Zag Jazz Club Berlin