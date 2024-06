Berlin II: Musik verbindet

„17 Klaviere 17 Orte“Der Verein Global Goals für Berlin lädt am 9. Juni zu „Musik verbindet Berlin und Europa – Für Demokratie und Vielfalt“ in die Hauptstadt ein. Dieses Event findet im Rahmen der Kampagne „17 Klaviere für 17 Global Goals an 17 Orten in Berlin“ statt, um die 17 UN-Ziele für eine nachhaltige Entwicklung in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit zu rücken. Fünf der 17 Berliner Orte sind bereits bekannt: die St. Marienkirche, der DB-Regionalbahnhof am Potsdamer Platz, der Flussbadgarten am Spreekanal, das Europa Center und das Museum für Naturkunde.

Parallel zur Europawahl in Deutschland am 9. Juni werden alle 17 Klaviere in der Zeit von 8 bis 18 Uhr in Berlin an verschiedenen Standorten gleichzeitig erklingen und durch „Musik verbindet Berlin und Europa – Für Demokratie und Vielfalt“ diese 17 Orte als Begegnungsräume, Foren und Impulsgeber für gesellschaftliches und politisches Engagement verbinden. Renommierte Kultureinrichtungen und namhafte Künstler/-innen unterstützen die Veranstaltung und schaffen eine einzigartige Verbindung von Musik und Politik. „17 Klaviere für 17 Global Goals an 17 Orten“ soll als sicht- und hörbares Zeichen des demokratischen Miteinanders und der politischen Teilhabe dienen.

