Köln: Jazz Against The Machine

Groove GardenersVom 2. bis 4. Juli findet zum 23. Mal das Festival Jazz Against The Machine (JATM) der Hochschule für Musik und Tanz Köln (HfMT) statt. Erneut werden im Arttheater in Köln-Ehrenfeld die Professor/-innen gemeinsam mit ihren Klassen zeigen, was sie im laufenden Jahr erarbeitet haben. Dazu wird es ein Panel mit Studierenden zum Thema Inklusion an der Hochschule geben. Das Festival wurde 2009 gegründet und präsentiert an drei Abenden Musiker/-innen und Ensembles der Abteilung Jazz/Pop an der HfMT, von Solo-Auftritten bis zum Bigband-Format, von klassischem Jazz über Latin, Funk, Soul und Pop bis zu Elektronik und freier Improvisation.

Am ersten Abend spielen Simon Bremens Sound Explorer mit vier Saxofonen und Rhythmusgruppe und das Schlagzeug-Soloprojekt Fellenblech. Die italienische Sängerin und Songschreiberin Elena Romano wird neue Songs vorstellen und die Groove Gardeners bringen mit Soul und HipHop-Beats das Publikum zum Tanzen. Breezy mit Ben Jones und Frank Gratkowski spielen freie Improvisationen mit drei Saxofonen. Nach dem Panel am Mittwoch wird der Pianist, Sänger und Produzent schneid mit Band auftreten, danach das Jazz-a-Capella-Ensemble Eleven Seconds sowie Immo Federolf und sein Orchester, die Musik aus der Zeit der großen deutschen Tanzorchester der Weimarer Republik spielen. Zum Abschlussabend am 4. Juli spielen 3OP_, die Jazz mit ukrainischen Volkliedern verbinden, dem Duo üä, dem Soul-Funk-Ensemble Expausé und dem Elektronik-Projekt PKIII.

