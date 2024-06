11: NUEJAZZ Nürnberg

Theo CrokerBereits zum elften Mal wird das in diesem Jahr beim Deutschen Jazzpreis als „Festival des Jahres“ ausgezeichnete NUEJAZZ Festival vom 19. bis 30. Oktober wieder in Nürnberg und Erlangen stattfinden – mit Auftritten internationaler Stars wie Brad Mehldau, dem senegalesischen Orchestra Baobab und dem britischen Ensemble Nubiyan Twist bis zu „Jazz for Kids“, einem seit 2013 stattfindenden Projekt, das schon dem jüngsten Publikum in Kindergärten und Schulen auf spielerische Art Jazz vermittelt. Ebenfalls wird das Quartett der Saxofonistin Melissa Aldana zu hören sein, die 2013 als erste Frau die „Thelonious Monk Jazz Competition“ gewonnen hat.

Der britische Pianist und Produzent Alfa Mist spielt die Musik seines jüngsten Albums „Variables“ mit HipHop und Jazz-Samples. Er produzierte Künstler wie den Rapper Loyle Carner, komponiert jedoch auch neoklassische Werke für das London Contemporary Orchestra. Der Jazztrompeter und Sänger Theo Croker, Enkel von Doc Cheatham, der im vergangenen Jahr eines der legendären „Tiny Desk“-Konzerte von NPR gespielt hat, wird sein aktuelles Projekt „Love Quantum“ präsentieren. Auf dem gleichnamigen Album sind unter anderem der Schlagzeuger Kassa Overall zu hören, die Sängerin Ego Ella May und der Rapper Wyclef Jean.

