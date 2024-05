Berlin: Harmonica FEN Festival

Harmonica FEN FestivalIst die Rede von der chromatischen Mundharmonika im Jazz, fällt einem natürlich sofort Jean „Toots“ Thielemans ein. Der Belgier (1922-2016) hat wie kaum ein anderer „der Harmonika im Jazz zu Respekt verholfen“ (Reclam Jazzlexikon) und über Jahrzehnte seiner Karriere mit zahllosen Größen des Jazz zusammengespielt. Dennoch hat die Mundharmonika ihre Stellung als Orchideen-Instrument nicht verloren, obwohl es mittlerweile nicht wenige Virtuosen auf diesem Instrument gibt – wie beispielsweise Grégoire Maret, Olivier Ker Ourio, Howard Levy, Hendrik Meurkens und Matthias Bröde. Mit seinem Harmonica FEN Festival vom 24. bis 26. Mai in der Kulturbrauerei in Berlin will Marko Jovanović mit dazu beitragen, dass die chromatische Mundharmonika den Platz im Jazz bekommt, der ihr auch gerecht wird.

„Die Mundharmonika wird bei uns häufig unterschätzt“, ist Jovanović. überzeugt „Mit unserem Festival wollen wir allen, die Musik lieben und neugierig sind, zeigen, wie facettenreich dieses Instrument ist.“ Jovanovićs Ruf sind unter anderem der Herbie-Hancock-Schüler Roni Eytan aus New York, der Opus-Klassik-Preisträger Konstantin Reinfeld, die Jazz-Virtuosen Filip Jers aus Schweden und Ariel Bart aus Israel, Japans Tremolo-Star Yuko Yanagawa und der Gewinner der „Toots Thielemans Challenge“ 2022, Rutger Mathys, gefolgt. Eröffnet wird das Mundharmonika-Festival durch Jovanović mit dem Balkan-Trio Franolić Mureškič Gabrić, den Schlusspunkt setzt dann das sechsköpfige Sirius Harmonica Ensemble aus Taiwan. Das komplette Programm gibt es auf der Festival-Site im Internet.

