New York: Vision-Festival

William ParkerDas diesjährige New Yorker Vision-Festival wird vom 18. bis 23. Juni im Roulette in Brooklyn stattfinden und das Lebenswerk des Bassisten William Parker mit einer Reihe von Konzerten verschiedener Parker-Ensembles ehren – darunter mit Hamid Drake, Steve Swell und Isaiah Collier. Weitere Konzerte des Festivals sind ein Duo des Saxofonisten James Brandon Lewis mit dem Schlagzeuger Chad Taylor sowie ein Auftritt von Lewis im Quartett der Gitarristin Ava Mendoza. Ingrid Laubrock wird ihr Projekt „Lilith“ vorstellen, der Altsaxofonist Darius Jones präsentiert sein Quintett und der Gitarrist James „Blood“ Ulmer spielt mit seinem Trio mit dem Schlagzeuger Calvin Weston und dem Bassisten Mark Peterson. Neben einer Dichterlesung des Kulturtheoretikers Fred Moten, der an der New York University Kritische Theorie und Black Studies lehrt, wird es einen Soloauftritt der 81-jährigen Pianistin und Komponistin Amina Claudine Meyers geben. Höhepunkt ist am letzten Festivaltag die Feier des 100. Geburtstags von Marshall Allen mit dem Arkestra.

