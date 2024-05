Bernhard Hanneken: Bundesverdienstkreuz

Bernhard Hanneken & Bodo RamelowDer langjährige künstlerische Leiter des Rudolstadt Festivals, Bernhard Hanneken, ist am 15. Mai in Weimar mit dem Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland am Bande geehrt worden, die höchste Anerkennung für Verdienste um das Gemeinwohl. Ausgezeichnet wurde Hanneken für seine vielfältigen Verdienste um die Folkmusik in Deutschland. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow in seiner Begründung: „Ein kulturelles Ereignis von solch internationaler Bedeutung zu schaffen, damit kulturelle und wirtschaftliche Impulse gleichermaßen zu setzen und darüber hinaus die lokale Gemeinschaft zu stärken, ist nahezu einzigartig. Mit seinem Einsatz für die Sichtbarkeit von Folk- und Weltmusik hat Bernhard Hanneken das Festival zu einem internationalen Aushängeschild für Thüringen gemacht.“

Hanneken betonte in seiner Dankesrede, dass er die Auszeichnung auch stellvertretend für all diejenigen entgegennehme, „die das Rudolstadt Festival im Laufe der vergangenen Jahrzehnte zu dem gemacht haben, was es heute ist. Man macht so etwas nie allein.“ Hanneken war schon vor der Wende als Journalist und Chefredakteur des Folk-Michel, aus dem der Folker hervorging, in der DDR unterwegs, um über die dortige Folkszene zu berichten. Über seine drei Jahrzehnte umfassende Tätigkeit in Rudolstadt hinaus ist er auch Buchautor („Deutschfolk – Das Volksliedrevival in der BRDDR“, 2021) und Herausgeber der prämierten CD-Edition „World Music Instruments“ auf dem Label NoEthno.

Weiterführende Links

Rudolstadt Festival