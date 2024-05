Enjoy Jazz: Programmbekanntgabe

Nduduzo MakhathiniZum diesjährigen 25-jährigen Bestehen hat das Festival Enjoy Jazz in der Metropolregion Rhein-Neckar das Programm unter dem Leitmotiv „Healing“ bekannt gegeben. In einer Zeit großer Verunsicherung und Spaltung sei „Heilung“ etwas, mit dem sich viele der eingeladenen Künstlerinnen und Künstler beschäftigen würden, so Festivalleiter Rainer Kern. Das Eröffnungskonzert am 2. Oktober im BASF-Feierabendhaus in Ludwigshafen präsentiert als Weltpremiere ein Konzert der beiden Pianisten Vijay Iyer und Nduduzo Makhatini. Der südafrikanische Pianist Makhathini, dessen neues Album „uNomkhubulwane“ am 7. Juni bei Blue Note erscheint, wird in diesem Jahr als „Artist In Residence“ des Festivals mehrere Konzerte geben, darunter auch mit seinem Trio und ein Solokonzert. Weitere Höhepunkte von Enjoy Jazz sind das Artifacts Trio mit der Flötistin Nicole Mitchell, der Cellistin Tomeka Reid und dem Schlagzeuger Mike Reed, der Auftritt des Brad Mehldau Trios und das Quartett der Pianistin Kris Davis mit der Schlagzeugerin Terri Lyne Carrington und der Elektronikerin Val Jeanty, begleitet von Trevor Dunn am Bass.

