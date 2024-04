Monheim: Hauskonzert mit Ingrid Laubrock

Ingrid LaubrockZwischen den Hauptveranstaltungen der Monheim Triennale, der Klangkunstausstellung „The Sound“, der Werkstattausgabe „The Prequel“ und dem großen „The Festival“, finden immer wieder auch Veranstaltungen im kleineren Format statt, in denen Künstler/-innen der Monheim Triennale dem Publikum während ihrer Aufenthalte vor Ort Einblicke in ihr musikalisches Schaffen geben. Am 27. April ab 13 Uhr wird die in New York lebende, deutsche Saxofonistin und Komponistin Ingrid Laubrock, die 2021 und 2022 „Signature Artist“ der Monheim Triennale war, in der Villa am Greisbachsee mit der Pianistin Marta Warelis ein Hauskonzert spielen.

Laubrock ist eine Musikerin, die vielschichtige, dichte und oft suggestive Klangwelten kreiert. Als produktive Komponistin wurde sie von dem Pianisten und künstlerischen Leiter des Kennedy Center, Jason Moran, als „wahre Visionärin“ beschrieben. Sie ist Gewinnerin des „Herb Alpert Ragdale Prize in Music Composition“ 2019 und des „Berklee Institute of Gender Justice Women Composers Collection Grant“ 2021. Warelis, die in Amsterdam lebt, arbeitete unter anderem schon mit Michael Moore, Wilbert de Joode, Andy Moor und dem Dave Douglas Quintet. Vergangenes Jahr trat die polnische Pianistin mit Laubrock im IBeam Brooklyn auf, ein von Künstler/-innen betriebener Veranstaltungsort für Jazz, improvisierte und experimentelle Musik. Da die Platzkapazität in der Villa am Greisbachsee begrenzt ist, ist eine Einladung zum Konzert notwendig: Mail an info@monheim-triennale.de.

