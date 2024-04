CHANEL Next Prize: Moor Mother

Moor MotherZum zweiten Mal wird 2024 der alle zwei Jahre verliehene „CHANEL Next Prize“ mit einem Preisgeld von jeweils 100.000 Euro an zehn Künstler/-innen vergeben, die in ihren jeweiligen Disziplinen „Neues und Zukünftiges definieren“. Jetzt wurden die Gewinner/-innen vom CHANEL Culture Fund (CCF) bekannt gegeben. Sie erhalten zusätzlich Zugang zu einem zweijährigen Mentoring- und Networking-Programm der Kulturpartner/-innen des CCF wie dem Royal College of Art in London. Die Ausgezeichneten arbeiten in den Bereichen visuelle Kunst, Film, Tanz, Videospiel-Design, Performance, Oper und digitale Kunst. Eine der Preisträger/-innen ist in diesem Jahr die Sängerin und Dichterin Camae Ayewa aka Moor Mother. In der Jurybegründung heißt es: „Ayewa interessiert sich dafür, „klangliche Zukünfte miteinander zu verweben.“ Durch die Verschmelzung von Kompositionen aus dem Archiv, Feldaufnahmen und ihren eigenen Collagen erschafft sie Klangwelten oder „akustische Landkarten“, die begrabene Geschichten wieder aufrühren. Auf diese Weise möchte sie „zu Handlungsfähigkeit anregen und Schwarze Communitys bestärken“.

