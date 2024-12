Darmstadt: dazz – Jazz Winter

Xian aTunde AdjuahVom 10. bis 19. Januar findet zum neunten Mal dazz – Jazz Winter Darmstadt statt, als kollaboratives Festival der beteiligten Vereine, Initiativen und Institutionen mit 25 Veranstaltungen an zwölf verschiedenen Orten – darunter der Jazzclub Achteckiges Haus, die Bessunger Knabenschule oder das Jazzinstitut Darmstadt, . Dort eröffnet das Festival auch mit einer Ausstellung und einem Künstlergespräch mit dem britischen Fotografen William Ellis. Für die Serie „One LP“ hat Ellis Künstler/-innen fotografiert und danach gefragt, welches die für sie bis dato wichtigste LP ihres Lebens sei. So zeigt sich Xian aTunde Adjuah (ehemals Christian Scott) zum Beispiel mit dem Album „The Beginning And The End“ von Clifford Brown. Im Gewölbekeller unter dem Jazzinstitut wird am selben Abend die prominent besetzte Band Banquet Of Consequences des in Berlin lebenden Bassisten Antonio Borghini mit Tobias Delius (Tenorsaxofon, Klarinette), Pierre Borel (Altsaxofon), Louis Laurain (Trompete), Rieko Okuda (Klavier) und Steve Heather (Schlagzeug) auftreten.

Während der zehn Konzertabende des Festivals werden unter anderem noch das Trio Klima Kalima des Gitarristen Kalle Kalima, die deutsch-brasilianische Sängerin Juliana Blumenschein, das Émile Parisien Quartet, die junge Band Mobilé um die Sängerin Laureen Mobo und der britische Pianist Bill Laurance mit einem Solokonzert zu hören sein. Bei „Jazz on Vinyl“ legt Autor Thomas Meinecke eine Auswahl aus seiner LP-Sammlung auf, das Programmkino Rex zeigt den dänischen Jazz-Dokumentarfilm „Music For Black Pigeons“ (2022) über das Leben und die Arbeitsweise von Musiker/-innen wie Jakob Bro, Lee Konitz, Bill Frisell, Paul Motian oder Midori Takada.

