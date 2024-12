Frankreich: Son D‘Hiver

Irreversible EntanglementsWinterklänge: Vom 24. Januar bis 15. Februar findet zum 34. Mal das Festival Son D‘Hiver an verschiedenen Orten in Val-de-Marne und Paris statt. Eröffnet wird es mir einer Hommage an den Trompeter Don Cherry anlässlich seines 30. Todestages. Unter dem Titel „Calling The Spirit Of Don Cherry“ hat sich ein besonderes Trio mit Hamid Drake, Perkussion und Gesang, Camae Ayewa aka Moor Mother, Poesie und Gesang, und Pasquale Mirra, Vibrafon, zusammengetan. Drake tritt auch als „Special Guest“ des skandinavischen Kollektivs Cosmic Ear auf. Cherry zog in den 1960er-Jahren nach Schweden. Das Ensemble Irreversible Entanglements um Moor Mother mit Aquiles Navarro, Trompete, Keir Neuringer, Saxofon, Luke Stewart, Bass, und Tcheser Holmes, Schlagzeug, widmet sich einer Neuinterpretation von Cherrys Album „Organic Music Society“.

An den weiteren Festivaltagen wird der französische Klarinettist Louis Sclavis mit dem Trompeter Dave Douglas auftreten und dessen Instrumentalkollege Ambrose Akinmusire für „Fahrstuhl zum Schafott“ von Luis Malle, für den im Original Miles Davis die Musik improvisierte, mit seinem Quartett diesen Filmklassiker neu interpretieren. Die Pianistin Sylvie Courvoisier ist mit ihrem Trio ebenso zu hören wie das Trio von Tyshawn Sorey, der 2024 den Pulitzerpreis gewann, mit Re-Interpretationen von Kompositionen wie „Peresina“ des ersten McCoy Tyner Albums „Expansions“ oder „A Chair In The Sky“ von Joni Mitchells Album „Mingus“.

Weiterführende Links

Son D‘Hiver