ARTE Concert: Brad Mehldau

Brad MehldauIn ARTE Concert ist jetzt der Auftritt von Brad Mehldau mit seinem Trio beim diesjährigen Festival Nancy Jazz Pulsations vom 16. Oktober zu sehen. Im Opernhaus von Nancy spielte er gemeinsam mit dem 1997 geborenen, dänischen Bassisten Félix Moseholm, der an der Juilliard School in New York studierte, und dem spanischen Schlagzeuger Jorge Rossy. Auf der prachtvollen Bühne beginnt der Pianist im Trio mit „Say Goodbye“, gefolgt von „Blues Impulse“ und „A Walk In The Park“. Dann kommt Mehldaus Stück mit dem deutschen Titel „Angst“, anschließend seine Hommage an „Schloss Elmau“. Das Konzert endet mit „Young And Foolish“ und zuletzt der Mehldau-Nummer „Work“. Der 1970 in Florida geborene PIanist ist bekannt für sein kontrapunktisches Spiel mit unabhängig geführten Stimmen. Wichtige Inspirationen sind für Mehldau Schubert und Bach sowie die Schriften der deutschen Romantik.

