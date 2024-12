Vorlesen: Ohren auf Weltreise

Stefan FranzenStefan Franzen hat mit „Ohren auf Weltreise“ (Hannibal Verlag) kein übliches Musikbuch geschrieben. Eher ist es ein Kalendarium der Musikkulturen, wie es ja auch schon der Untertitel verspricht: „Mit 366 globalen Musikgeschichten durchs Jahr“. Jeder Tag im Jahr bekommt in Franzens Buch eine Seite, auf der eine Persönlichkeit, eine Örtlichkeit oder Begebenheit aus der globalen Musikszene als kurzes Essay vorgestellt und beschrieben wird. „Wenn Sie mit Ihren Ohren auf Weltreise gehen, werden Sie feststellen: Dieses Buch ist ganz weit weg von einem Lexikon einer wie auch immer gearteten Musik der Welt“, schreibt Franzen in seiner Einleitung. „Die Routen, die wir entlangfahren, sind nicht so gesteckt, dass kein Land zu kurz kommt oder jedes Genre unbedingt berücksichtigt wird. Sie finden hier auch keine trockene theoretische Abhandlung, die Musiksysteme erschöpfend erklärt – das kann die im Anhang gelistete Literatur besser. Vielmehr halte ich meine Ohren immer dahin, wo sie kleine spannende Geschichten erlauschen können.“

Der 1. Januar ist zum Beispiel der kubanischen Sängerin Gloria Estefan gewidmet, der 10. Februar behandelt die walisische Vokal-Gruppe 9Bach und der 5. Mai beschäftigt sich mit dem Duo Ballaké Sissoko & Vincent Segal, während der 3. Oktober das Trio Niyaz vorstellt. Aber „Ohren auf Weltreise“ muss man nicht chronologisch lesen. Viel größeren Spaß macht es, durch die 366 Kalenderblätter zu stromern und auf eigene Faust auf Entdeckungsreise zu gehen. Franzen schafft es immer wieder, überraschende Kontexte zu setzen, sich mit gesellschaftlichen und politischen Problemen ebenso zu beschäftigen wie mit mystischen und spirituellen Phänomenen, um den beschriebenen Musiker/-innen die Aufmerksamkeit zu geben, die für ein tieferes Verständnis ihres Werks notwendig ist.

In den kommenden Wochen wird der Autor auf einigen Leseterminen mit musikalischer Untermalung im Südwesten Deutschlands zu erleben sein: am 20. Dezember mit Misagh Joolaee (Kamancheh) und Bakr Khleifi (Oud) im Kommunalen Kino Freiburg, am 1. Februar mit Awa Ly (Gesang) und Lucie Cravero (Cello) in der Reithalle Offenburg, am 14. März mit Matthieu Saglio (Cello) im Schloss Freudental in Allensbach und am 15. März erneut mit Saglio in der Stadtscheuer i Waldshut-Tiengen.

Weiterführende Links

„Ohren auf Weltreise“