Deutscher Jazzpreis: Last Call

Deutscher JazzpreisNur noch bis morgen, Samstag, den 30. November, können Nominierungen für den Deutschen Jazzpreis 2025 abgegeben werden. Welche Lieblingskünstler/-innen und Lieblingsbands des Jahres gab es, was war das beste Jazzalbum 2024? In insgesamt elf Kategorien kann man nominieren. Aufgefächert sind die Möglichkeiten des Votums in „Großes Ensemble des Jahres“ national und international, „Album des Jahres“ national und international, bestes Debüt mit „Newcomer/-in des Jahres“ national und international, „Rundfunkproduktion des Jahres“, „Festival des Jahres“, „Komposition / Arrangement des Jahres“, „Journalistische Leistung“ sowie „Musikvermittlung und Teilhabe“.

Bewerbungen können eingereicht werden von Künstler/-innen, Produzent/-innen, Manager/-innen, Promoter/-innen, Mitarbeitenden von Labels, Verlagen und Rundfunkanstalten sowie von Journalist/-innen, Musikvermittler/-innen und Veranstalter/-innen. Nominiert werden können Leistungen, die zwischen dem 1. Dezember 2023 bis zum 30. November 2024 erbracht wurden. Die Preisträger/-innen erhalten 10.000 Euro Preisgeld und eine Trophäe des Deutschen Jazzpreises. Die drei weiteren Nominierten einer Kategorie, die keinen Preis gewinnen, erhalten ein Nominierungsgeld von 1.000 Euro. Der Deutsche Jazzpreis wird im kommenden Jahr am 13. Juni im E-Werk in Köln verliehen.

