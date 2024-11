Berlin: Ravel & Jazz

NDR BigbandAm 29. und 30. November wird der Komponist Maurice Ravel anlässlich seines im kommenden Jahr stattfindenden 150. Geburtstags bereits vorab mit zwei besonderen Konzerten geehrt. Das Deutsche Symphonieorchester (DSO) hat in Kooperation mit der NDR Bigband unter dem Titel „Casual Konzert mit Wayne Marshall“ erstmals ein Bigband-Orchesterprojekt realisiert. Beide Ensembles werden gemeinsam Ravels „Ma Mère L’Oye“ für Bigband und Orchester in Berlin uraufführen. Anschließend wird es eine Aufführung in Hamburg geben. Das Auftragswerk des DSO wurde von dem Pianisten und Komponisten Florian Weber, seit 2021 Mitglied der NDR Bigband, unter dem Titel „unravel“ bearbeitet. Die Aufführung findet unter Leitung des Dirigenten Wayne Marshall statt. Im Anschluss wird es eine Live-Performance der Sängerin Joy Bogat und ein Set der in Berlin lebenden DJ Tereza geben.

