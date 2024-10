Porgy & Bess: Stageband

Purple Is The ColorSeit 1993 gibt es den Wiener Jazzclub Porgy & Bess, unter anderem von Mathias Rüegg und Christoph Huber gegründet, der bis heute künstlerische Leiter dieser international renommierten Spielstätte in der österreichischen Hauptstadt ist. Neben den regulären Konzerten im Porgy & Bess gibt es auch die über einen längeren Zeitraum stattfindenden Serien. Eine dieser Serien heißt Stageband, in der eine Spielzeit lang eine österreichische Band einmal pro Monat die verschiedenen Facetten ihres Repertoires vorstellt. Dabei dürfen Experimente ausprobiert, ungewöhnliche Konzepte umgesetzt und unterschiedlichste Ideen realisiert werden. Bisherige Stagebands waren unter anderem das Upper Austrian Jazzorchestra, die Jazz Big Band Graz und zuletzt das Ralph Mothwurf Orchestra. Für die Spielzeit 2024/25 fiel die Wahl auf das Quartett Purple Is The Color um den Pianisten Simon Raab.

Nachdem sich die Band am 25. Oktober im Porgy & Bess mit einem neuen Programm vorgestellt hat, geht es am 13. November weiter mit dem Bassisten von Purple Is The Color, Martin Kocián, der sich als Komponist von „Seeing Red“ präsentieren wird. Für den 13. Dezember hat man sich den tschechischen Multiinstrumentalisten und Musikethnologen Marian Friedl eingeladen und führt dessen Suite „Beránci A Vlci“ auf. Am 16. Januar gibt es ein Schlaglicht auf den Bandsaxofonisten Štěpán Flagar, der für Purple Is The Color Ligetis „Musica Ricercata“ arrangieren will. Der 12. Februar steht unter dem Motto „Vienna Standard“; d.h., die vier Musiker spielen ausschließlich Stücke von Wiener Jazzkomponist/-innen. Für den 28. März hat man sich den österreichischen Stimm- und Wortkünstler Christian Reiner als Gast eingeladen, während sich am 10. April die Sängerin Anna Anderluh die Bühne mit Purple Is The Color teilt. Das Programm für den 15. Mai und 26. Juni steht noch nicht fest und wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Weiterführende Links

Purple Is The Color

Porgy & Bess