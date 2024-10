Luxemburg: Festival atlântico

João BoscoAlle Facetten der portugiesisch-sprachigen Kultur, von Brasilien über die luso-afrikanischen Gebiete bis ins Mutterland Portugal, stellt vom 5. bis 13. Oktober das Festival atlântico in der Philharmonie Luxemburg vor. João Bosco und Jacques Morelenbaum zelebrieren die Größe der Música Popular Brasileira in einem intimen Zweiergipfel. Mit der Singer/Songwriterin und ESC-Teilnehmerin MARO ist einer der großen neuen Namen der portugiesischen Musik zu Gast (ausverkauft). Die halbmythischen Amazonas-Bilder von Sebastião Salgado werden zu den symphonischen Klängen von Heitor Villa-Lobos gesetzt. Seine jazzige Fado-Lesart stellt der Pianist Júlio Resende im Quartett vor. Dino D’Santiago, ehemaliger Madonna-Schützling, bringt eine elektronische Spielart der kapverdischen Musik mit und der ehemalige Dead-Combo-Gitarrist Tó Trips lädt mit seiner neuen Band Club Makumba an die Bar, gefolgt von einer kapverdischen Fête.

