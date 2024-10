Aktion: Bandcamp Friday

„Bandcamp Friday“Der heutige Freitag, der 4. Oktober, ist wieder „Bandcamp Friday“. An diesen Freitagen verzichtet die Online-Plattform Bandcamp auf ihre Umsatzbeteiligung von 15 Prozent (ab Umsätzen von mehr als 5.000 US-Dollar sind es zehn Prozent) und gibt diese direkt an die Künstler/-innen und Labels weiter. Der erste „Bandcamp Friday“ startete im März 2020 während der COVID-19-Pandemie. Aufgrund der Schließungen von Veranstaltungsorten brachen den Künstler/-innen überlebenswichtige Einnahmequellen weg. Weil Bandcamp im ersten Jahr mehr als 40 Millionen US-Dollar für die Musiker/-innen und Bands gesammelt hatte, wurde das Projekt fortgeführt. Als Reaktion auf die Proteste nach der Ermordung von George Floyd und anderen Opfern von rassistisch motivierter Polizeigewalt, kündigte Bandcamp an, am 19. Juni 2020 für 24 Stunden 100 Prozent der Gewinne an den „Legal Defense Fund“ der US-amerikanischen „National Association for the Advancement of Colored People“ zu spenden.

Bandcamp wurde 2007 von Ethan Diamond und den Programmierern Shawn Grunberger, Joe Holt und Neal Tucker gegründet. Bands und Labels können die Musik kostenfrei hochladen und ihren Verkauf selbst bestimmen, indem sie eigene Preise festlegen. Viele Musiker/-innen hatten so die Möglichkeit, ihre Musik selbstbestimmt zu veröffentlichen, auch unabhängig von Labels. Durch Bandcamp wurde etwa auch die Dichterin und Sängerin Camae Ayewa aka Moor Mother bekannt.

Weiterführende Links

„Bandcamp Friday”